- Tačno je da sam želela Zoranu da pomognem da proda kuću. Zapostavila sam neke osnovne stvari vezane za svoj porodični dom da bih mu pomogla da on svoju nekretninu proda, stane na noge i krene u malo bolji život. Moji prijatelji koji su me iskreno voleli, ali i članovi porodice pratili su tu priču da Zoran malo odahne posle svih nedaća koje su ga zadesile tokom svih ovih godina. U ime starog poznanstva, znam ga od svoje 17. godine, imala sam dobre namere. Međutim, on to nije ozbiljno shvatio. Spavao je do tri posle podne i čekao da mu mi koji smo želeli da mu pomognemo završimo sve i nijednom nije otišao u tu kuću da je sredi niti da se organizuje sa svojim bratom - navela je pevačica.