Tako je malo bilo potrebno da Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje , s pesmom "Mila" očara mnoge ljubitelje Evrovizije u Bazelu, a to malo se zove Željko Joksimović. Upravo je čuvenom kompozitoru, tekstopiscu, a i drugoplasiranom na ovom planetarno popularnom muzičkom takmičenju pošlo za rukom da da novi sjaj kompoziciji i učini je evrovizijskom, a da pritom ostane autentična balada. Od negativnih komentara nakon pobede na Pesmi za Evroviziju došli smo do neverovatnog obrta.



- E, sad je "Mila" remek-delo! Koliko je ovaj deo doneo svežine pesmi, novu energiju, a njegov glas došao do izražaja. Bravo za Princa i bravo za Željka Joksimovića! E tako, to je to kad dr Joksimović usavrši pesmu - glasi komentar na Instagramu.