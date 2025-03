- Znate kako, ja razumem da je moj privatni, konkretno emotivni život i te kako interesantan, a naročito sada kada je taj Mario završio iza rešetaka. On nije moj tip muškarca. Radim na novim projektima, snimam pesmu, kupaći su spremni za novu sezonu i verujte mi da me takve osobe koje bi da sede na dve stolice uopšte ne zanimaju - kaže Tijana i nastavlja:

- Moj stav je bio jasan. Takve kao što je on zaobilazim u širokom luku. Takvi kao što je on mene ne privlače ni najmanje. Kada sam saznala da ima devojku, kao neku Milicu, a pritom meni piše, samo sam mu odbrusila "Aman imaš devojku, ostavi me na miru". Trebalo mu je malo da shvati. Kada sam sazanala da je to pevačica Milica stvarno mi je bilo žao devojke jer nema sreće u ljubavi. Sa mnom on ne bi ni mogao da ima avanturu, niti bilo šta. Videla sam ja odmah o kakvom se profilu ličnosti tu radi-objasnila ja Tijana.