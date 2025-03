- Biće još možda mesec dana tamo, da bi samostalno mogao da hoda. Sve je individualno i sve je do njega sada - kaže Milićeva supruga, koja je sve vreme uz njega, ističući da se roker odlično oseća i oporavlja baš kako treba.

- Ma, on je super, kao zmaj. Ja sam uz njega, jer je njemu tako lakše. On je dobro, vežba protezu, više puta dnevno, hoda sa štakama i protezom, to je veliki pomak za njega. Svakog dana sve više napreduje - rekla je ona.