- To nije bila ljubav. To je bio promašaj. Ja nemam lepo mišljenje o njemu. On se lepo predstavlja samo ovako, medijski, ali nije iskren - dodala je pevačica.

- Od njega sam dobila šamar. Šamarčinu! U Beču je to bilo. Svađali smo se bili, bio je ljubomoran. Vređao me je sve vreme što sam kupovala torbe. Šta god da sam kupovala... Kaže mi da on to ne može da mi priušti, a ja mu nikad ništa nisam tražila, ja sam sebi sve sama priuštila. Meni ne treba muškarac da me finansira, ja samu sebe finansiram - zaključila je.