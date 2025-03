- Moja sestra Sanela se temeljno bavi svim onim što se tiče našeg oca, ali tu ima mnogo stvari koje moraju da se dovedu u red što se tiče njegovih pesama i izvođenja istih. Svašta nešto tu ima što nije rešeno, polako to sve ide svojim tokom i mislim da ćemo mi uspeti da sve ono što se tiče našeg oca zaštitimo, zatošto je on ostavio mnogo toga kvaletnog, najboljeg iza sebe. Ne treba to da drugi zloupotrebljavaju. Ima mnogo umetnika koji su vrhunski i koji bi to trebali da urade.