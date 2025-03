-To je bilo devedesetih godina. Maki je dobar lik, super žena, prava lavica. Mi smo više i bili prijatelji nego sve ostalo. Ona je i dobro pevala, žena mangup, odrasla je na Dorćolu i imala je sve te manire – rekao je Acko i otkrio da li je i danas u kontaktu sa njim:

- Skoro sam joj napisao jednu poruku da je pitam kako je, a ona mi je dogovorila ‘Što me budiš?’. Ponekad je čujemo, ona je negde van Beograda, kupila je kuću, živi u prirodi. Imala je jednu kuću pre ove, gde sam išao, pa je prodala i kupila ovu gde živi.

- Povukla se sa estrade, sada je Šaman. Pitao sam je nekoliko puta šta to zapravo znači, ona mi je objasila. Mislio sam da je neka sekla, ali to je njeno – kazao je on.