- Na početku terapije, kada mi je doktorka rekla da negde nešto “škripi” u odnosu sa majkom ja sam skočila da se svađam, tražila da mi pokaže diplomu. Sa majkom sam u najboljim odnosima, izlazimo u grad, a ispostavilo se da je baš to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad sa ćerkom? Jeste mene majka ranije rodila nego ja Taru ali, svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i ćerka da budu drugarice - ispričala je i dodala da je u porodici uvek bila “obeležena”.

- Moja majka je stalno u ulozi neke žrtve, njoj nikad ničega nije dovoljno. I ja sam to prepoznala kod sebe. Tokom terapije smo došle do toga. Ako je petica, zašto nije pet plus? Ako si treća na krosu, što nisi prva? Ako si prva, što nisi pre prvog? To mesto ne postoji, ali neka ga izmisle. I sve to iz nekog nezadovoljstva, samo njoj poznatog. Nikad dovoljno i nikad dovoljno dobro. Navikla sam da ne valjam. Ja sam crna ovca familije. Prihvatila sam tu ulogu i igram je revnosno.