- Ne mogu da verujem da se ljudi, pojedini, bave time da li ću ja da zadržim prezime od bivšeg supruga ili ne. Ono što je bitno je to da moj sin nosi to prezime, i daće Bog da ga i produži jednog dana. Mirče i ja smo okej, nikada nismo bili skandalozni tako da je i razvod prošao normalno. Kada se dve normalne osobe nešto dogovore, nema razloga da bude drugačije. Nama je dete prioritet. Zajednički smo donelu zajedničku odluku - rekla je voditeljka.

- Iskreno, moj sin toliko priča, da me ne bi čudilo da me nasledi, ali ja bih mnogo više volela da nasledi Mirčeta, da peva, da ima njegov talenat, da bude neko kao što je on, ali toliko priča, da on mene budi, on koji mene kritikuje, priča od 7 ujutru... Ja sam toliko srećna što je on pričljiv, nije ni stidljiv, tako da, samo nek je živ i zdrav, ali ako smem da kažem svoju želju, moja želja je da povuče na Mirčeta - ispričala je voditeljka.