"Svirao sam u Knezu, bio je onako proleće, fino neko vreme. Prilazi mi batica, ful ludilo odelo, vidiš ga da je u lovi... Smoren, pokisao... Ja pevam neku grčku pesmu, balada, baš tužna pesma, srceparajuća. I on prilazi do mene i prekida me: "E, izvini, da te pitam. Ja sam se razveo od žene, ovo je bila naša pesma. Hoćeš da ti pokucaš na njena vrata i da otpevaš ovu pesmu?", počinje pevač.