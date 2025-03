- Lango me je jurio i nije mi davao mira. Bio je 20 godina stariji od mene, moji su poludeli kada sam saopštila da hoću da se udam za njega. Venčao nas je Bata Živojinović , a ja sam se udala u crnini, nisam imala venčanicu. Kao da sam predvidela šta će se na kraju desiti - prisetila se nedavno Vesna i bez zadrške otkrila tajne tog braka:

- Brak sa Langom je bio biohemija. On, ekipa i ja smo non-stop bili pijani. Mislila sam da je to neki koncept života jer je Lango umeo da režira život. Međutim, ograničavao me je i nije mi davao da se razvijam, pa sam se od njega razvela.