- Ne, nikada nisam prisustvovala nikakvim zabranjenim žurkama. Nemam o tome nikakvih saznanja i uvek sam se pitala da li je to moguće, ali ništa eksplicitnije o tome da je neko bio deo toga. Uglavnom se to svodilo na to da se takve stvari dešavaju tamo negde, da se tiče nekog drugog sveta, konkretno Amerike. Sigurno da postoji, a ono što mogu da kažem jeste da je ekstremno devijantno - iznela je svoje mišljenje Pajićeva.

- Ne bi bilo loše da svi malo sjašu sa Srbije . Priča o takvim komentarima baš vezanim za estradu i za moje kolege. Da li ja nekog volim ili ne volim, cenim, poštujem, kako god. Pričam o kompletnoj estradi, neka sjašu s naše estrade i Srbije, svi. Apsolutno svi su ovde napravili karijeru, što se mene tiče, to je takv glupost, da ja stvarno nemam reči. Možemo da kažemo za svakoga da je ovakav i onakav, pa i za mene. Ako je ona to videla zašto ne kaže ko je, šta koga briga šta ona priča, ovde i niko ne zna za nju - bila je oštra pevačica, te dodala da je zatečena upoređivanjem naše estradne scene sa monstruoznim radnjama:

- Ako je time htela da izazove neki efekat ili nešto, onda je to najgori način, radila je i živela u Beogradu, bila je i sa mnom u rijalitju. Srbija ne treba da se upoređuje s takvim monstruoznim stvarima, zatečena sam i bez teksta, ako je to rekla sram je bilo. To ne postoji i kraj, mogu da pričaju šta god hoće, mi možemo da budemo svakakvi što se tiče estrade, ali to veze s mozgom nema. Uvek ću kad su takve monstruozne stvari u pitanju odgovoriti i braniti svoje kolege ko god da je u pitanju, odnosno celu estradu. Malo, malo pa nešto kaže, ne bi li je ovde neko o njoj pisao i pričao - zaključila je Zorica.