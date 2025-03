- Tog dana u salonu me je gospođa Jelena Radmanović uključila na aparat u njenom salonu. Do tada nisam znala koji su efekti infracrvenog svetla, a posle 15 minuta rada, mene je to krenulo da pecka. Bile smo same u prostoriji, ona je rekla da mora da pecka i da je to normalno, govorila je da to pecka vakum i govorila mi da izdržim. Ja sam izdržala, nakon čega mi je rekla da kod kuće stavim hladnu vodu na to i da ću biti spremna za naredni trening. Dala sam joj 150 evra za sledećih 16 tretmana, a ona kao da mi učini, rekla je da to nije za mesec dana, nego za mesec i po. Sve je to tako prošlo, a drugarica mi je snimila na šta to liči, pa sam otišla u jednu kliniku, doktor me je previo, iscedio te balone pune limfe i rekao mi o čemu se radi. Sutradan sam zvala Jelenu, ona je samo rekla da onda ovo nije za mene i da vidim sve sa doktorom jer je to moja stvar. Bila sam prebačena na VMA jer je ta koža krenula da umire, pa me je zvala Mia, koja je dobila kontakt od neke zajedničke poznanice i rekla da je to njen slučaj. Ne znam šta da franšiza znači jer je od Sombora do Vranja njeno ime, a bilo je nekoliko slučajeva kada su žene imale opekotine, ne baš kao ja, ali kako vreme prolaze javljaju se ljudi koji su upleteni slično kao ja. Ja nisam mogla da pričam sa njom jer sam u tom trenutku bila na infuziji, pa sam joj samo rekla da će je pozvati moja advokatica - započela je Leposava, pa nastavila: