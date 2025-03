- Prelepo veče je bilo. Ja sam to gledala iz publike. Bilo je jako emotivno, sledeći koncert je u Čačku i to će biti na jesen. Šabac se podrazumeva, a i Niš. Imamo razne planove.

- Bila sam pre nekoliko godina. To su kod mene dve krajnosti. Pevanje i sport. To je mnogo lepo iskustvo, volim rad s decom i možda u nekim kasnijim godinama budem radila nešto s njima. Da li tenis ili nešto drugo, videćemo. Stroga jesam, ali tako mora da bi se naučilo.

- Moja sestra Sanela se temeljno bavi svim onim što se tiče našeg oca, ali tu ima mnogo stvari koje moraju da se dovedu u red što se tiče njegovih pesama i izvođenja. Svašta nešto tu ima što nije rešeno, polako to sve ide svojim tokom i mislim da ćemo uspeti da sve ono što se tiče našeg oca zaštitimo, zato što je on ostavio mnogo toga kvalitetnog, najboljeg iza sebe. Ne treba to drugi da zloupotrebljavaju. Ima mnogo umetnika koji su vrhunski i koji bi to trebalo da urade.