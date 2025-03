Nakon vesti o gubitku brata, Viki se oglasila za medije i rekla da je on bolovao od multiple skleroze , ali da nije toga preminuo, već da su mu iznenada otkazali neki organi, što je dovelo do tragičnog ishoda.

- Molim te, slikaj me između dve kraljice. Munjo, znaš da ja ne volim da se slikam, ali slikaj me između njih dve, jer veće kraljice od njih nema - rekao je on, a prenosi "Grand".