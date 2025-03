"Dejo i ja smo zajedno deset godina, i to sa Radom se desilo dok smo bili u vezi. Onda sam ga ja ostavila, neko vreme nisam bila sa njim. On je napravio grešku i nije mi bilo lako da se nosim sa tim, ali sam mu oprostila. Znam da me voli i to je najbitnije. To sa Radom mu se omaklo, nije on ni planirao da bude sa njom u vezi, niti da pravi porodicu, desilo se. A ona je valjda htela da ga uhvati na bebu, ali ništa od toga nije bilo. Ma opšti haos je nastao. Ipak, nas dvoje smo dugo zajedno i svašta smo prošli, to je veza za ceo život", ispričala je tada Dejanova supruga Jelena.