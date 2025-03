- Ne znam tu privatnu situaciju. Nisam se nešto mnogo družila s njima, nisam im išla u kuću. Ta priča da oni nisu dobri ne bih rekla. Toliko godina saradnje ne može to tako da nestane. Sale je mnogo uradio i za nju i za taj tim njihov. Ceo život je radio kao crv. Godine su to. Što se tiče komemoracije i tog govora pa i ja kad odem s ovog sveta mrzeće mnoge da dođu na sahranu. Ne verujem da ona nije htela da drži taj govor imala je sigurno neki razlog. Ja na primer ne bih umela da držim govor.

- Pa kad sam to čula rekla sam to je za Tanju, još u duetu s mladim Emirom to je idealno. I vidim da je baš dobro prošla pesma. Neka je, to je trebala da peva mlada žena ne ja.