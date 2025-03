Slušaj vest

Pevačica Ivana Jovanović, poznata kao Ivana Elektra, svojevremeno je u bolnoj ispovesti otkrila šokantne detalje o suprugu sa kojim je dobila ćerku.

Ivana Elektra se, naime, proslavila pesmom "Šampanjac", a onda se povukla sa javne scene. Ona je jednom prilikom otkrila da je sama odgajala ćerku i priznala da je prolazila kroz agoniju zbog dugova svog muža.

- Kada sam došla u Beograd iz rodnog mesta, želela sam da snimim duet s Knezom. Preko njegovog menadžera Pane sam upoznala bivšeg muža Dejana. On se predstavio kao menadžer. Bavio se tim poslom. Osvojio me je vrlo lako. Kada neko dođe iz provincije, nije teško da ga gradski ološ obrlati. Njemu je bilo super što ću ja pevati. Dopalo mi se to, svideo mi se fizički. Upecala sam se. Nije bio prikaz materijalnog stanja, pa da me to osvojilo. Osvojila me priča o zajedničkoj saradnji i životu. Posle nekoliko meseci sam ostala u drugom stanju, kada sam bila u petom mesecu trudnoće, shvatila sam s kim sam u vezi. Počeo je da spominje neke dugove, neke pare. Onda mi je njegova majka rekla kako je imao poroke, nikada nije otkrivala koje. Ona se čak selila iz kuće zbog njegovih dugova. Kao trudnica sam plakala jer sam se plašila šta me čeka kada se porodim - pričala je pevačica svojevremeno i otkrila šta se dešavalo nakon što se porodila.

Foto: Ivana Elektra

- Kada sam se porodila, 20 dana posle porođaja, on je već bio u centralnom, istražnom zatvoru, tri meseca je proveo tamo. U pitanju je bilo krivično delo prevare zbog prodavanja istog stana nekoliko puta. Ljudi kojima je dugovao pare počeli su da nam dolaze na vrata. Da zovu, prete, ja sam shvatila da sam u ozbiljnoj muci i problemu. Tada, kada je on bio u zatvoru, meni je iz stana nestao poklon koji su mi roditelji poklonili za svadbu. Shvatila sam da sam sama na planeti. Mojima nisam ništa govorila, nisam htela da ih sekiram i brinem. U jednom momentu su me zvali da odem s detetom u svoje mesto. Počela sam da pevam. Dvadeset dana posle porođaja, ni rana od porođaja mi nije zacelila, počela sam da pevam. Imala sam dugove za struju, a uplaćivala sam mu kantinu u zatvoru. To je za mene bio najveći stres. Gledala sam ga preko stakla u zatvoru, pokazivala mu sliku deteta kako raste.

"Zaključavao me u stanu sa ćerkom"

- Umeo je da viče na mene u stanu, pa onda pobegne napolje da šeta. Ja sam dva puta čak sa ćerkom bila zaključana u stanu. Dok sam ja mislila da je on slučajno odneo oba ključa, moja mama je videla u tome da on nas namerno zaključava. Imao je nameru da nas drži pod kontrolom. Nisam smela da odem na piće s drugaricama. Kuvala sam i spremala. Da se iskupi, plaćao je pola nekog letovanja, ali onda za pola nije imao. Da to ne bi propadalo, morala sam ja da plaćam ostatak. Borila sam se za tezge, da održim relacije s kolegama iz benda. Živeli smo na dve različite adrese, on je jedno vreme bio na poternici, pa je iznajmljivao stan van grada, a ja sam živela na Banovom brdu. Onda sam imala samo nekad vikend viđanja s detetom - priseća se pevačica.

- Kada smo se razveli, on nije hteo poslovno da se razdvojimo. Te 2009. snimila sam svoj najveći hit "Šampanjac" i počela uveliko da se promovišem. Tu pesmu sam snimala nezavisno od njega. Zato je i prošla. Počeo je da mi kupuje skupe poklone. Kupio mi je bundu, za koju sam mu vratila novac. On je radio sve da ja propadnem u poslu. Sabotirao me je na sve strane. Zbog njega mi je propao jedan spot. Davala sam mu pare da uplaćuje za moju reklamu za nastupe, a on je ko zna šta radio s tim novcem. Kada je spot bio gotov, nisu hteli da mi ga daju zbog duga koji je on napravio. On je njima ostao dužan pare. Problemi su rasli i ja sam se 2009. sporazumno razvela. Potpisao je iznos za alimentaciju, koju ni danas, sedam godina kasnije, ne plaća. Mnogi su i dalje pokušavali da dođu do mene preko njega za nastupe, a oni se nisu realizovali jer on meni nikada ništa nije preneo, da su me zvali. Od 2015. prekida svaki kontakt sa mnom i ćerkom Lolom. Prestaje da daje alimentaciju. On je rekao, ako neću da se vratim njemu, neće da ima ništa s nama. Viđali smo se na sudu, ali je stalno nešto muljao. Izbegavao pojavljivanja. Širio je laži da je naša ćerka Lola preteško bolesna. Mislim da je na konto navodne bolesti naše ćerke uzimao novac. Lola je, hvala bogu, živa i zdrava. Meni je sve to bilo potresno. Počinio je veliki greh nad nama - završava Ivana svoju tešku priču.