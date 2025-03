Pevačica je odlučila da održi turneju po Srbiji, gde će obići brojne gradove, u kojima će održati koncerte, a sve što se bude dešavalo na putu od Beograda do određenih destinacija i na samim nastupima biće zabeleženo kamerom. Sve to će biti upotrebljeno za dokumentarac o muzičkoj zvezdi, ali će biti i segmenti iz njene prošlosti. To i ne treba da čudi jer je Nikolićeva, otkako se pojavila na muzičkoj sceni, privlačila pažnju, a njen život je svakako za film.