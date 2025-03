- Jako sam srećna, presrećna. Nemam više tu patnju u sebi, a uvek sam je nosila sa sobom. Za mene je sreća stanje uma, ali to je za mene svakodnevna borba. Probudim se, pa budem besna, ogorčena, pa me nešto iznervira, 100 puta moram sebe da prevaspitam.

- Ja sam emotivna i ranjiva, ali ja dopuštam da me ljudi pitaju kad ću da se udam i to se jako često i dešava, a naročito kada okačim pse, onda mi pišu: “Hajde prestani da kačiš pse, rodi sebi dete”. Imam i ljude iz bliskog okruženja koji meni to govore, ja verujem, iz najbolje namere, ali to su neosvešćeni ljudi i onda ne mogu ni da im zamerim. Stalno kukam kako sam ja prevarena, ali nije tako, zrači onako kako treba da privučeš - rekla je Edita.