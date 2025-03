- Ne znam da je Žika rekao “izvini“, kao što Milena kaže, ali ako je rekao to, u redu. Saša Popović me je nakon nekoliko godina pozvao u kancelariju i izvinio se, ali sam mislio da je to skrivena kamera i da me neko zeza, ali on je bio iskren i ja sam se vratio u “Grand“ pod nekim svojim uslovima jer sam pokazao da mogu i sam. Pogreše ljudi, bilo je jako teško tada - rekao je pevač.