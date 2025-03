Đole je svojevremeno o Luni govorio ne tako lepe stvari, a ona ga je sada pitala o tome.

Luna Đogani i njen stric Đole Đogani tokom godina nisu imali najbolji odnos, pogotovo kada je ona učestvovala u rijalitiju gde je imala aferu sa Slobom Radanovićem.

Đole je tada o Luni govorio ne tako lepe stvari, a ona ga je sada pitala o tome.

- Nećeš mi zameriti, moraću da ti postavim ovo pitanje jer bi bilo nefer i ne bih ispala profesionalna kada ti ne bih postavila ovo pitanje. Šta zameraš Luni? To je bila neka tvoja izjava koju si rekao tad kad sam ja bila u "Zadruzi 1", ja to nisam ispratila jer tad nisam bila tu. Ali nešto si mi zamerio i ljude sad zanima šta si to zamerio i šta sada misliš o meni - pitala je Luna svog strica, čitajući mu pitanja ljudi sa Instagrama u njenom podkastu "Bunker".

- Je l' veruješ da ja čak ni ne znam, ne sećam šta je to bilo. Znam da je bio neki problem... - rekao je Đole.

Luna se odmah nadovezala, te objasnila o čemu se radi.

- Verovatno je to bila priča zbog mog odnosa sa oženjenim muškarcem koji sam imala javno na televiziji. Tada ste Vesna i ti bili u nekoj emisiji, vi ste nešto rekli što je možda, neke ljude koji su moji bližnji, povredilo - rekla je Luna, te tražila konkretan odgovor od Đoleta.

- Ti znaš da si ti naše dete, isto kao i Gagi koliko moju decu voli, mi volimo vas. Ni u jednom momentu nisam pomislio ništa loše. Kada su novinari postavljali neka pitanja, ne mogu da se setim šta je kontekst toga bio. Nemam ja šta tebi da zamerim ako si bila u rijalitiju. Novinari vole da istražuju, da traže neki konflikt da mogu da pišu o tome, da se nešto desilo. Mislim da nisam napravio ništa loše, da li ti znaš o čemu se radi? - pitao je Đole.

Luna mu je objasnila da nije sigurna, ali da misli da je u emisiji "Amidži šou" rekao, zajedno sa Vesnom, da se ograđuju od nje. Usput je Đoganijeva priznala da bi i ona, da je bila u njegovoj situaciji, zamerila sebi.

- Nemam pravo ja da se mešam, ja nisam tvoj otac. Da si me pitala da li da ideš u rijaliti, ja bih ti rekao "ne". To me je pitao Adam, oba puta sam mu rekao "ne". To me je pitao Baki, ti si bila mlada, slobodna, a on je ostavio decu, tamo je sedam meseci, to mu ja zameram, da je ostavio decu. Ja nisam za rijaliti, čuvam te porodične vrednosti, a ako si u rijalitiju, ti moraš da kažeš nešto da bi bio zanimljiv, neku glupost, nešto loše - rekao je Đole, pa nastavio:

- Ja se nikad nisam ograđivao od tebe, ti si meni uvek bila draga. Prvo, ti i ja kada se sretnemo, da li si nekada osetila neku negativnu energiju od mene? Bila si distancirana jedno vreme zbog priče neke, a ja sam najviše voleo i sa tobom, čak i sa tvojom mamom, da mi se obratite, da mi kažete o čemu se radi, šta je problem. To sam očekivao i rekao sam i Gagiju da i Luna i Anabela dođu, da sednemo, pričamo i rešimo naše probleme. A te probleme su stvarali drugi ljudi, neću da krivim novinare, oni rade svoj posao, ali mi treba da rešimo problem. Mi smo porodica, familija, moramo da se družimo, da uživamo.

Lunu je potom zanimalo i kakvo mišljenje sada Đole ima o njoj.

- Kada si se udala, dobila dete, promenila si se, postala si drugačija. To sam i rekao sestri mojoj, rekao sam i Gagiju, dobra si majka, dobra osoba. Drugačija ličnost od one koja je bila u rijalitiju. Ali ni tu ti ne zameram ništa jer je to bila škola koja ti je bila potrebna da bi bila tu gde si sada. Ovakvu kakva jesi ja te poštujem, volim te i divna si. A ako je bilo nešto, a nije bilo da smo rekli nešto u lošem kontekstu, to govorim i u moje i u Vesnino ime, ako je nešto bilo, ne mogu da se setim, ali ne verujem da je bilo ništa loše jer to ne bi imalo nikakvog smisla - rekao je Đogani.

Podsetimo, Đole je pre sedam godina imao drugačije mišljenje:

- To je malo nezgodno i nezahvalno pitanje. Mi smo pričali. Imali smo dva, tri intervjua, u jednom sam je podržao, u drugom nisam... Mi smo bili protiv da uđe u taj rijaliti. Međutim, mi smo druga porodica. Ja imam svoju decu, Gagi ima svoju decu, Anabela, tako da... Ne bih mnogo pričao o tome - rekao je Đole tada u emisiji.

