- Ona je imala više kao kašalj, bol u plućima, imala je blage aritmije srca, ne znam zašto. Ja sam doktoru, dok smo bili u ordinaciji s njim rekla, da lekove koje prepisuje su slabi i da, ako može, ona dobije injekcije. On me je na to pogledao i bio u fazonu, ma nije to ništa strašno za 4 dana kao nova. Za 4 dana njoj nikad gore, katastrofa. Bilo je negde oko 10 uveče, ja sam tad već zaspala, ona je popila svoje lekove i tu terapiju i probudila me u 1 sat posle ponoći da mi kaže da ima kratak dah, da ne može uopšte da diše normalno. Nas dve smo otišle u bolnicu i oni su joj dali infuziju i inhalirali je.