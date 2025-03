- On je nju mnogo voleo. Kada smo Kaća i ja raskinuli tata ju je zvao. Stalno mi je govorio: ''Što si onu propustio? Ona ti je bila prava, konju jedan''. Žao mi je što nije doživeo moju svadbu jer je živeo za taj dan. Mnogo mi je falio na svadbi, tada kap alkohola nisam popio. Toliko su me savladale emocije da sam svoju svadbu preplakao - otkriva Darko Lazić i dodaje da mu je neizmerno žao što se njegov otac podvrgao operaciji, a nije morao.

- Jako mi je žao što se to tako izdešavalo, a nije moralo. Nije morao da ide na tu operaciju. Donekle sam sebe krivio jer je video od mene, pa me je sve to grizlo... Terao sam ga da to ne radi, mi smo se svađali oko toga.. Govorio sam mu da je imao moždani udar, da ima zdravstvene probleme, na kraju mi je prebacio kako ne želim da mu pomognem, nisam više mogao da se izborim sa njim. I eto...