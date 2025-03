- Ja volim da patim, to mi je normalno i prirodno. Sve vesti o tome da sam ja raskinula su neistine, ali ja sam neko ko pati i savetujem svim devojkama da pate. Neprirodno je da nakon duge veze i emocija glumite da vas ne boli i odete u provod. Nekada će te stići. Kada sam doživljavala gubitke u porodici nisam sebi dozvoljavala da patim i na silu sam išla da pevam posle mamine smrti, posle samo 9 dana. Nisam plakala. To je tako išlo od 2004. godine do 2020. godine kada mi je umrla nana, mamina mama. Tada je krenula cela priča sa psihijatrima i lekovima, ja nisam spavala 4 meseca i nisam se digla iz kreveta. Ustajala sam samo do kupatila.