- Neke pesme su na prvu hvatale pažnju, poput "Aladine" i Mimi Mercedes, ipak, pesmi ništa ne fali, posebno sa ovim novim aranžmanom. Zvuči mi široko. Važno je sa kojim ciljem idemo, on lepo izgleda, lepo peva, izgleda kao Diznijev junak i ima harizmu. Ukusi su različiti. Sve najlepše mislim o njemu.

Rada Manojlović iskreno o Princu od Vranje i PZE: On izgleda kao Diznijev junak Izvor: Kurir televizija

- Užasno sam glupa kada se svađam. Ja se tako loše svađam, teško je gledati. Nervira me što sam uopšte upala u raspravu, i ja inače to ne radim. Nisam jaka na rečima, samo sam jaka na tastaturi. Ovo je toliko sumanuto, bukvalno iz edicije "verovali ili ne".

Na pitanja o Milanu Stankoviću, Rada Manojlović je u više navrata zamolila voditelje da promene temu, pa i na pitanje da li joj je on zabranio da govori o njemu nije imala komentara.

- Ja sam išla u pozorište samo da gledam Laneta Gutovića. To je preinteligentan čovek, vizionar od koga možete mnogo da naučite. Jednom sam izrazila želju da odem na večeru sa njim. Trebali smo da budemo u jednoj emisiji zajedno, a ja kasnila 45 minuta. On čovek snimio svoj deo i otišao, a rekao je da želi da me upozna. Ja sam tada rekla svojoj sestri da uzme broj od voditelja od Laneta Gutovića, pošto je rekao da sam mu omiljena folk pevačica i da bi hteo da popriča sa mnom - kaže Manojlović.