Pevačica otkriva sve o poznanstvu sa Sašom Popovićem, koji je preminuo 1. marta

Tamara Milutinović karijeru je započela u "Zvezdama Granda". Folk pevačica ima hitove, a na njenim nastupima se uvek traži karta više. Ona je nedavno nastupala na koncertu u MTS dvorani, na kojem su nastupale Zvezde Granda koje su pevale stare hitove svojih kolega.

Tamara je sada otkrila da sprema nove pesme, podelila je tugu zbog odlaska Saše Popovića, ali je otkrila i kakav je peh doživela neposredno pred početak koncerta.

- Po sudbini je išlo ono što mi se nikada nije dogodilo a to je da mi pukne haljina i to pred ovakav koncert, to samo meni može da se desi. Ali što se kaže razbili smo maler i sada će sve biti cakum pakum ali da, bio je problem sa haljinom trčalo se u pet do 12, donesi štikle, donesi pojas, donesi ovo...tako da smo uspeli sve da rešimo stvarno, imala sam sreće što su određeni ljudi ovde koji su uspeli da mi pomognu.

Kako se ponašaš u tim trenucima?

- Izgubljeno. U tom trenutku sam izgubljena, uplašena, pod stresom naravno ko što bi svako bio. Već kreće želudac da mi vari sad ja zamišljam, aha neću se pojaviti na sceni, ja neću stići...šta ću da radim sa ovim ljudima koji su došli da li ću uopšte moći da otpevam jer tako u nekim situacijama nama pevačima ume i glas da zakaže, ali dobro, ajde, izvukli smo se. Kupovali su se igla i konac. Više ljudi je radilo na popravci te haljine. To nije bio mali kvar, nije malo puklo...pa kao neće se videti? Pukla je cela haljina. Znači od leđa do listova. Apsolutno duž cele haljine. Ali eto, kažem imala sam sreće što su određeni ljudi bili tu pa su mi pomogli i neki koji su otišli po nove cipele i po nove haljine rešili smo to i sada je na meni samo da pevam onako iz duše kao što ste navikli.

Taj koncert je bio koncert Zvezda Granda, ali i tvoj prvi koncert u Beogradu. Jel to neka posebna emocija?

- Nadam se da neću na ovome stati i da je ovo samo onaj led koji se probija.

Tvoj tata je doneo rakiju da se opustite.

- Da, to je čuvena tatina rakija koja se pravi od domaće kajsije i sve moje kolege je obožavaju tako da ona uvek mora da bude deo nas. Tu rakiju je obožavao i neko čiji te gubitak mnogo pogodio, to je Saša Popović.

Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Kako su izgledali ti njegovi dolasci kod vas u dom?

- On zapravo nije voleo ovu rakiju, on je voleo tatinu kuvanu rakiju. On generalno nije voleo da pije, ali je voleo tu kuvanu rakiju. Šta da kažem, ja sam izbegavala i da pričam o tome zato što mi je nekako sve to još sveže i opipljivo i teško uopšte da pričam na tu temu jer ne znam ni šta bih novo rekla što ljudi generalno ne znaju o njemu. Činjenica je da sam ponosna što sam imala tu čast i privilegiju da on bude prijatelj moje porodice i što sam imala čast i privilegiju da slušam sve te njegove savete životne savete koje je umeo da mi da. Prosto ne mogu da verujem da se sve to desilo tako na brzinu, jer smatram da nije zaslužio ovakav kraj. Smatram da nije trebalo to sve tako da izgleda.

Foto: Printscreen

O čemu si razmišljala pred koncert u MTS dvorani?

- Prvo sam razmišljala da li uopšte da održim koncert tako blizu njegovog odlaska i sahrane, a onda sam shvatila i setila se njegovih reči jer znam da bi bio ponosan jer sam zahvaljujući njemu i to ću uvek glasno govoriti on me usmerio ispravno tim putem kojim treba da budem. Često mi odzvanjaju u glavi "Taki, kad izađeš na binu pa to mora da puca" Potrudiću se da ispunim njegova očekivanja i nadam se da mu je tamo negde odozgo i da mu je lepo i udobno da će biti ponosan ne samo na mene, već na sve što je uspeo da učini od svih nas. Ne samo on već i Suzana, zahvalni smo mu svi. Sa njim je došla neka nova era sa njim je i otišla. Ako mene pitate Zvezde Granda bez njega više neće biti iste. Niti će iko uspeti da nadmaši ono što je on doneo, postavio, napravio i zato jeste tako velik.