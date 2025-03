- Naš Vladica, moj Vladica, moj bratski kako me zvao. Zašto Bože tako rano uzimaš najbolje, uzimaš ih sebi jer su potrebni na nebu. Siguran sam da će Vladicu dočekati andjeli sa harfama. Družili smo se i slušao sam nedostižnog virtuoza na harmonici. On je izvlačio Božje tonove i akorede. On i harmonika su bili jedno biće. Sećam se kad smo radili tezge, harmonika na grudima, lakovane cipele i izbačena desna noga. Taj njegov osmeh, kako je zračio dobrom pozitivnom energijom. Uglavnom smo sedeli za kafanskim stolom i svi problemi su nestajali sa njim. Uvek je imao najlepše reči nade koje su očaravali sve prisutne. Retko se sreću tako dobre duše. Bio je skroman, izbegavao je da hvali sebe. Muzička genijalnost mu je bila urodjena. Svi tugujemo. Siguran sam da nas vidi i pomalo se ljuti što plačemo, umesto da slušamo njegovu muziku. Svi mi okupljeni na ovom tužnom mestu ćemo ti jednog dana doći u goste- rakao je njegov prijatelj.