„U martu smo imali pet magičnih noći u Sava Centru, i odmah smo otvorili i nove datume u maju. Ali ni to nije bilo dovoljno. Zato danas otvaramo i osmi koncert, i to 7. maja! Do nedavno sam držala rekord sa šest održanih koncerata u Sava centru, postala sam suverena vladarka SC-a, ali to ništa ne bi moglo bez vas! Brojevi nisu važni, važno je ono što donosimo jedni drugima, i što ostaje posle koncerata“, izjavila je Marija Šerifović, najavivši da nas u „maju čeka najjači after“.