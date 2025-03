- Ne mogu mnogo biti u ulozi PR-a, zato što sam ja prvo veliki fan pozorišne scene i gotovo da ne postoji neka svetska pozorišna scena na kojoj ja nisam bila. Svaki put kažem svim zaposlenima da me ne zovu na probe, jer želim da uživam u predstavi kao običan konzument, jer ću tad na pravi način moći sve da doživi. Svaka predstava je specifična i neke od predstava koje sam najmanje očekivala, su me vnajviše fascinirale. Imamo "Lucifera", našu najomiljneiju predstavu - rekla je Marinkovićeva i dodala:

- U toj predstavi gde je glavna uloga data Žarku Dimovskom koji je maestralan, ćete moći da vidite i sve tehničke perfonmanse našeg pozorišta, sve ono što je neočekivano.. Imamo predstavu" Pogledaj dom svoj anđele", to je za sve koji su voleli humor i sarkazam Bore Đorđevića. On je sam u poslednjim danima svog života učestvovao u realizaciji ove predstave i sve smo mu slali. On je iz svoje postelje to gledao i zahvaljivao se. Ne samo da je reč o songovima, koje svi znamo, već i o tekstu koji je on adaptirao na pravi način. Ukucajte naš sajt i shvatićete za koje predstave ima mesta.