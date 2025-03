Slušaj vest

Sandra Afrika priznala je da ne mašta o svojoj svadbi. Pevačica je rekla da ne bi volela da ima veliko veselje, što je san mnogih devojaka. Ona voli da ide na venčanja, ali sebe ne vidi kao mladu.

- Ne bih volela da imam svoju svadbu. Ne volim to. Ja volim da idem na svadbu, da se veselimo, da jedemo pečenje sve može, ali ja da pravim– rekla je za Hype televiziju i dodala:

– Potrošiš pare, dođu ti svi i komentarišu šta si obukla, kako si se našminkala, svi se ispljuju. Ti mrtva, sa svima super, svima se javljaš, ne uživaš. Noge ti natekle od stajanja, sa svima se ljubiš… Ma ajde, još i vaške da dobiješ, katastrofa- rekla je Afrika.

Podsetimo, sandra je bila u višegodišnjoj vezi s dečkom Mikišom, koji je i nakon njihovog raskida nastavio da radi kao njen menadžer.

-Imala sam tada Mikišu menadžera koji mi je bukvalno bio i mama i tata i sve. Tada je on dao sve za mene i za naš posao i nekako onda nisam osećala da moji nisu prisutni, ne zameram im to. Oni ni danas ne vole javnu scenu, nikada se nisu snimali ni pričali za televiziju. Jednostavno ne vole i ja to poštujem, lepo je da čuvaju neku intimu njihovu – rekla je svojevremeno u emisiji kod Sare Mie Jokić na Grandu.

Posle nekog vremena ušla je u vezu s fudbalerom Vladimirom Volkovim, ali je i sa njim raskinula. Jednom prilikom je ispričala kako ga je uhvatila u stanu sa koleginicom Ivanom Bum Nikolić.

- Ona mi nije bila drugarica, nego koleginica. Bile smo na “ćao, ćao”, nismo se družile. Otvorila mi je vrata, on nije hteo. Nisam joj tad zagledala s*se jer sam bila u šoku. To je bio moj bivši dečko fudbaler sa kojim sam bila pet, šest godina. Mi smo raskinuli i nismo bili zajedno nekih tri, četiri meseca. I onda smo se čuli nakon tog nekog vremena i počeli smo ponovo da se viđamo. Ja sam negde načula to da je on sa tom mojom koleginicom, a on mi je rekao da su se viđali, ali da više nije sa njom. To me je lagao jer je nastavio da se viđa i sa njom i sa mnom. U nekom momentu ja sam nanjušila da nije to završio i samo sam neku noć lagano došla na vrata, pozvonila, pa šta bude - rekla je Afrika u podkastu "Vostcast", pa nastavila:

- Čula sam njen glas da vrišti: “Pusti me, pusti me” jer joj on nije bio dao da otvori vrata. I onda sam tek na ono zvonce legla. Bila sam u fazonu: “Druže, ne mrdam odavde dok ne otvoriš vrata”. Ne znam šta sam želela, možda trojku, al’ bi bilo dobro (smeh). Baš bih bila faca da sam sela i rekla: “Ajmo sad svi zajedno u trojku!” Još ona plava, a ja sam tad bila malo tamnija. Otvorila je vrata i odmah je stala u tu neku odbranu i rekla: “Ja sam ti otvorila vrata, on nije hteo da ti otvori”. Rekla sam joj: “Hvala lutko, ali samo malo da porazgovaram sa momkom”. Ona je bila samo u gaćicama i skroz gola, a on u boksericama i majici. Rekla sam mu da ode u sobu da porazgovaramo, zaključala sam sobu i stavila ga na krevet da sedne. Ova lupa na vrata, a ja sam ga samo pitala što je lagao, kad sam ga lepo pitala. Baš je glupo. On je samo ćutao jadan, nije znao gde se nalazi. Ona ga je o**eba*a pametno, a ja sam ostala u toj vezi još neko vreme - šokirala je pevačica svojim priznanjem.