Naime, pevač koji je nedavno objavio duetsku pesmu sa svojim kumom Darkom Lazićem "Nije, nije napustila mene", čestitao je svojoj supruzi Snežani rođendan i to na veoma duhovit način.

- Ali tvoje obrve na ovoj slici kao dve stonoge koje se jure... Srećan ti rođendan draga ženo! Moram da ti napišem čestitku za svaki rođus jer me ostavljaš svaki Januar i Maj, tada ima najviše tezgi pa sam često pod uticajem alkohola, a ti se posle 15 godina nisi navikla na to, ne znam kako ti ne dosadi - napisao je Peđa i nastavio u svom maniru:

Da si živa i zdrava još bar 50 godina, jer tvoji su dugovečni, moji umiru rano, jer kroz ovaj život idemo srcem... Ne kažem da vi ne, ali mi baš da... Onog miša što se uhvatio na lepak na terasi da baciš danas, kada si znala da organizuješ to krvoproliće, sada završi do kraja... Eno familija mu se okuplja traži osvetu! Hteo sam da ti kupim za rođendan još jednog šarplaninca, ali kontam leto će, teže rastu, pa ćemo na zimu. Na rođendanu neću biti jer zoveš iste drugarice već godinama, grlite se, pa se posle pljujete, a znaš da ja to ne volim da slušam! Srećan rođendan i miša da baciš! - naveo je Vujić u svojoj čestitki.