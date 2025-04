- Nikoga ne poznajem kao što sam poznavao Šabana i ne volim toliko jer mi je dao posao i šansu. Šaban je najzaslužniji što je mršavi momčić koji je svirao na Šabačkom vašaru, gde me je on i čuo, postao deo estrade. U vreme njegove najveće popularnosti pozvao me je da s njim idem mesec dana na turneju. Od toga dana smo bili nerazdvojni i više smo vremena proveli zajedno nego sa porodicama. Od ostalih pevača, Čola je najveća zvezda. Na tom nivou bio je i Oliver Dragojević. Najveću euforiju u publici sam video kad izađu Ceca, Lepa Lukić, Šemsa Suljaković, Ðani, Ćana i Mitar Mirić. To je za poštovanje. Sve moje kumove, a to je skoro 20 parova, s kojim sam se okumio, mnogo volim. Kemiša izuzetno cenim i volim i znam da bi u pola dana i pola noći za mene bili Zorica i on, kao i Keba, Zlata Petrović i Taške i Viki Miljković.