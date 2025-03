- Suprug i ja smo zaista doživeli veliki šok. Dugo sam to sebi prebacivala i krivica me je proganjala. Čini mi se da sam u jednom trenutku bol potisnula duboko u sebi i možda je on još zakopan. Bila sam svesna kako moram da shvatim i prihvatim da se takve stvari dešavaju, a potom bi me opet obuzimalo osećanje kako taj propust nisam sebi smela da dozvolim - izjavila je Mari Mari svojevremeno.