- Pokušavam da se setim koje je to godine bilo. Sigurno me nije uputio na "Zvezde Granda" – tamo sam otišla sama sa tatom. Za Sašu Popovića i "Zvezde Granda" ti ne treba preporuka; svako ko je pametan i želi da se bavi pevanjem sam ode na audiciju.

- Zato što nije bilo šanse da dođem do medija niti do bilo koga iz sveta poznatih i uticajnih u muzičkom biznisu. Jedan tekstopisac i kompozitor iz mog kraja, iz Petrovca na Mlavi, Dragan Mlavski, došao je na ideju da me odvede kod Peje jer ga je poznavao. Taj kompozitor mi je uradio i album koji sam snimila, ali koji, zbog nedostatka novca i pristupa medijima, nikada nije bio objavljen. Sve je to bilo mnogo pre Granda.