- U to vreme sam bila u vezi sa budućim mužem Goranom. Bavila sam se modelingom, izlazila sam na naslovnim stranama časopisa "Student"... Preko modne agencije otišla sam na snimanje reklame za jedan butik. Tu se pojavio čovek sa kamerom i pitao me koju muziku slušam. Ispostavilo se da je to bio režiser Janko Baljak. I tako sam završila u tom filmu, ispričala je Sonja ranije za domaće medije.