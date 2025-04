- Cecin album 2004. godine. To je bilo kada sam formirao izdavačku kuću. To je bio jedan neverovatan momenat. Ja sam odlučio da više ne dajemo albume Grandu, Pinku, PGP-u. Te albume smo mi prodavali i onda smo delili zaradu.

- Ceci sam rekao da će zaraditi duplo od toga. Digao sam kredit za renoviranje stana. Sećam se dan pre svega. Nemam ništa. Dužan sam stotine hiljada evra. Ako to ne upali mogu odmah da se selim Persiju. Ili ne znam gde. To je počelo da se prodaje. To je bio jedan od najgenijalnijih poteza u našem izdavaštvu ikada - rekao je Mili u Sceniranju.