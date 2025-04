- Žestinu ne volim da pijem, možda samo viskić-dva. Pivo obožavam, ali sam morao da smanjim zbog zdravstvenih razloga. To je B vitamin, samo što posle petnaestog piva samo idem u toalet, ko staramajke! Dva puta sam imao upalu pankreasa. Mogu da popijem dve gajbice piva sam, kad sam raspoložen, kad se lepo mezi uz društvo. Lepo me radi. Legnem ko jagnje, ustanem, vruća čorba i istuširam se, ko Tito! - bio je iskren Radiša.

- Drogu sam probao u mladosti. Nikakav osećaj nije bio. Davno mi je to ponudila jedna starija koleginica, neću da je imenujem. Ja bio raspoložen, superhiperaktivan, kad sam to probao, uhvatila me je paranoja... i nikad više! Probao sam jednom i travu, to je nešto najgore što sam uzeo, od trećeg dima mislio sam da će me naći na auto-putu. Pakao! - završio je Đani.