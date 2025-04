–Odrasla sam osamdesetih, u naše vreme posebno se cenilo „potkubavanje“. Rođena sam u Istri, ali me je Zagreb prevaspitao. Posle sam naravno došla do Beograda i Sarajeva. Svi smo u to vreme imali istu vrstu zezanja gde smo se jedni sa drugima obračunavali cinizmom. Inteligencija se veoma cenila, cenio se humor jer glupi ljud ne mogu biti duhoviti – istakle je pevačica, pa se prisetila jedne anegdote sa Amerikancem za koga je verovala da je Isus Hrist: