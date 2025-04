- Ja prvenstveno moram da se zahvalim javno Vesni na pozivu, dobila sam poziv za gostovanje na velikom solističkom koncertu u Areni Sofija. Stvarno mi je velika čast i zadovoljstvo, što sam od samog starta imala podršku starijih kolega, koje su ozbiljne zvezde i to je meni i dalje neverovatno. Ne dobijaju svi takve pozive i komplimente od starijih zvezda. Ja sam imala tu sreću da kod dosta ozbiljnijih zvezda gostujem na koncertima, meni je to čast i zadovoljstvo - rekla je Milica i otkrila ko ju je od starijih kolega takođe podržavao:

- Prvenstveno Šaban Šaulić, on me je podržavao i u takmičanju, to svi znaju i posle sam bila gost na njegovim koncertima i raznim proslavama. Što bi on rekao, bila sam mu mezimica. Zatim Zorica Brunclik, Ana Bekuta, Dragana Mirković, Ceca... Gde god se pojavim i sretnem se sa njima, stvarno imaju pohvalne reči za mene. Ne volim sebe da hvalim, ali zbog toga mi je posebno drago - rekla je Jokićeva.