- Ja sam Crnogorac po nacionalnosti, a Musliman po veroispovesti. U Sarajevu sam proveo Ramazan i dočekao Bajram I to je poseban osećaj. Islam me je spasio svih poroka i spasio mi život uprkos bipolarnom poremećaju od koga bolujem već godinama i koji je nažalost poznat po najvećem broju samoubistava ,zato sam ja 2019 godine kad sam iz Agnosticizma prešao u Islam - rekao je i nastavio:

- Ni najvećem neprijatelju ne bih poželeo da se nađe u stanju koje ja imam. Odmalena sam u bolnicama, na terapijama i nema promene kad je lečenje u pitanju. Moje stanje je takvo da ide od najgore depresije i crnila do najveće euforije. Kad uzimam lekove, ponašam se kao biljka, a kad ih ne uzimam, stanje je još gore. U suštini, terapiju ne smem da preskačem, ali se i to dešavalo, radio sam to na svoju ruku - rekao je on.