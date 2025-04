- Naša najbolja pop pesma je ona s kojom se Nataša takmičila 2004. na Evropesmi u nadi da će predstavljati Srbiju i Crnu Goru na Evroviziji - "Oko plavo". Kad čujete taj uvod, kako nemate potrebu da automatski ustanete i igrate? Franjo Valentić je pisao muziku i aranžman. Predobro je kako je uspeo da ubode tu atmosferu zaljubljenosti i mladosti. Klasična pop pesma. Nataša je tada imala 19 ili 20 godina kada je snimala ovu pesmu, pa njen glas još zvuči devojački slatko. Nataša na savršen način zna kako da ubaci emociju u određene stihove. Ona je toliko preplavljena emocijama da mora na sav glas da to iznese. Iako se čini da je pesma laka, to nikako nije slučaj. Ćerka folk pevača je otpevala pesmu kao da je miks Britni i Kristine Agilere. Krajnje je vreme da se prisetimo koliko je Nataša Kojić dobar pop izvođač - istakao je Rudi u svom podkastu u epizodi pod nazivom "Najbolja pop pesma je...".

- Kad bi me pitali koga bih ja voleo da vidim da predstavlja Srbiju na Evroviziji, odgovor bi bio Nataša Kojić. Pesma "Up and down" je najčistija forma pop pesme. Podseća na muziku koju je Kajli Minog radila pre 20 godina. Pesma je ni o čemu, ali ni ne mora da bude jer te automatski stavlja u dobro raspoloženje i odmah poželiš da igraš uz nju. Pesma je toliko zarazna da je savršena za Evroviziju kao pop numera i sa nekom koreografijom bi bila odlična - zaključio je Rudi.