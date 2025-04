Muzičkim slavljem kroz ova dva koncertna nastupa u Lisinskom, u organizaciji brenda Story, Frajle su na najbolji mogući način i u najboljem mogućem društvu, sa svojom publikom, proslavile svoj 16. rođendan i najavile da planiraju još puno godišnjica da proslave na isti način. Hrvatska turneja upravo im se zahuktava, a one same energično i emotivno kroz pesmu i ples, uz suze radosnice, ali i smeh, hrabro idu napred. Za to vreme, njihov album "Dobro veče, stari dobri tamburaši", koji je objavljen u izdanju produkcije AS STUDIOTON Aleksandra Sofronijevića, i dalje osvaja publiku, a možete ga poslušati na linku.