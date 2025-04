Podsetimo, nedavno smo imali prilike da po prvi put u javnosti vidimo oca Barbare Bobak, koji ćerku uvek prati na nastupima. On je tokom svog prvog televizijskog pojavljivanja otkrio da nije ni sanjao da će mu se ćerka baviti ovim poslom, ali da joj je svakako bezrezervna podrška.

- Ja sam uvek iza kulisa i radim sve ono što se ne vidi. Bilo nam je svima čudno kada je odlučila da se bavi muzikom, jedno su želje nas roditelja, drugo dece. Prvi put kada sam video kako to radi i koliko je srećna kada peva, kupila me je – rekao je on za K1 televiziju.