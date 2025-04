- Kada je Marija bila mala, želala sam da napustim Rajka i podnela sam papire za razvod, ali on je imao veze u Kragujevcu i uspeo je da smuva da Marija pripadne njemu. Doživela sam jači nervni slom i rekla: "Ma, neka mi bude kako bude. Odustajem od razvoda, odustajem od svega". Sad posle toliko godina mogu da kažem, možda je to tako moralo da bude - ispričala je svojevremeno Verica i priznala da je njen bivši suprug imao problema sa alkoholom.

- Prosto ne mogu da verujem da dve čašice rakije mogu da promene čoveka. Njega su svi voleli jer je društven, drug do koske, ali kad popije dve, tri to više nije taj čovek. Teško sam se nosila sa tim, nisam samo ja, svi smo, i svekar, svekrva, jetrva… - pričala je pevačica i otkrila zbog čega je trpela.

- Rešila sam da kad Marija završi gimnaziju da to prekinem. Mislim da sam imala najtužniji i najkraći sporazumni razvod u istoriji. Rajko je voleo da se kocka i jednom tipu je dugovao neke pare, došao je kući i rekao mi: „Moraš da mi daš pare da vratim“,i ja mu kažem: „Ok, koliko je to?“, a on odgovori 1.000 maraka. I ja iz šale kažem da ću mu dati 1.500 maraka, ali da potpiše sporazumni razvod. I on samo kaže: „Nema problema, pozovi advokata i daj mi pare“. Ja reko’ polako, da odemo mi prvo kod advokata. I odemo, potpisa se on, uze pare i ode, a ja žena razvedena - pričala je ona i dodala: