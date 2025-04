- Ovih dana sam toliko plakala, bolje da nismo sad o tome počeli. Tri su mu prijatelja u jednom danu umrla. Htela sam da izgledam srećno, ali ne možete baš biti srećni ako ljudi umiru oko vas. Zato sam bežala i danas od kuće i ovih dana, idem napolje. Mislim da sam to govorila, kada je čovek tužan, nezadovoljan, iz mog ugla, najbolje je patike na noge i beži napolje, u prirodu, idi negde, hodaj i istresi to. Trči. Radi nešto, fizički. To oslobađa malo, od stresa - objasnila je pevačica, brišući suze.