- Tada sam imala 27 godina i rešimo da napravimo svadbu u pravoslavnoj crkvi u Sidneju i naš običaj je da se gucne vino i on dobije delirijum tremens tog istog dana. Alkoholizam je alergija na alkohol i jedna kap je dovoljna da se pokrene hemijska reakcija kao što se i desilo. Ja se udajem i znam da je kraj, potpuno suludo. Odlazimo u Jugoslaviju, Stop Over u Rimu, u to vreme je Kvantas častio sedam dana. On sedi u sobi i pije, a ja lutam Rimom i ne znam, od sramote, kako da kažem i šta da kažem - prenosi Blic.

- To traje tri dana, a onda 15 dana se kaje i ja shvatam što žene žive sa takvim ljudima. Jer onom pijanom ne možeš ništa da kažeš, a onaj trezan se ne seća ničega, i ti zapravo živiš sa dva čoveka. Sreća, pa je to ludilo trajalo jako kratko, on se jedan dan iselio iz stana, to je fenomenalno, hvala mu na tome. Po zakonima nemaš pravo na razvod dve godine, jer je bitan natalitet, a puno se brakova sklapalo zbog papira. Ja sam njega razvela ovde, uzela dva advokata i rekla da mu ne znam mesto stanovanja, on siroti i ne zna da je razveden - pričala je Maja.