- Moj otac je zapravo bio taj koji mi je prvi pustio pesme Boba Marlija, gde sam ja shvatio da je to moj svet interesovanja - rekao je Rasta.

Rasti govore da mnogo liči na majku koja ima impresivnu biografiju. Rastina mama Slađana Đurić (54) radi kao profesor na Fakultteu bezbednosti u Beogradu. Pre 31 godinu diplomirala je Filozofskom fakultetu u Prištini. a četiri godine kasnije pohađala je postdiplomski kurs "Philosophy and Social Science" na Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku, kao stipendista "Hilda's College" iz Oksforda.

- Ja to moram da kažem, moja majka je čak i u toj situaciji bila pribrana i bila uz mene u svakom momentu. I dok su me hapsili mene je moja majka grlila i tako smo se i pozdravili. Sedela je u stanu sa mnom. Ja sam bio sa lisicama pozadi, sedeo sam na krevetu, ona je sedela pored mene sve vreme i grlila me. Govorila mi je da će biti sve u redu. Ona mi je bila najveća podrška, ona mi je bila i u poseti u CZ-u - pričao je Rasta.