- To je nešto najstresnije u mom životu bilo tad. I lepo s sjedne strane, ali s druge užasno stresno. Nisam znao gde sam došao uopšte, nisam znao o čemu se radi. Ja sam, pošto sam treća generacija Zvezda Granda, gledajući prethodna takmičenja mislio kako je to lepo kad oni stoje tamo i pevaju.

- To je nama koji udobno sedimo sa ove strane ekrana, komentarišemo i uživamo, bilo super. Ali kada proživljavaš sve to, kad si tamo, to je ludilo. To ti je kao u vojsci. Kada odslužiš rok posle par godina ili decenija prisećaš se toga, kažeš kako je to bilo lepo, ali dok si tamo nije baš sjajno ni bajno - rekao je Nemanja.