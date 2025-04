- Ove godine slavim 40 godina od izlaska pesme "Zora je". U Londonu ću zbog toga poslednje nedelje maja meseca u čuvenom "Ebi roudu" u kome su snimali Bitlsi sa londonskom filharmonijom i orkestrom novu verziju ove pesme. Do toga je došlo zahvaljući "Kroacija rekordsu" i moram da priznam da sam ja bila toliko prijatno iznenađena i molim Boga da se to nešto ne pokvari. Sve je okej, čuli smo se već nekoliko puta, radi se novi aranžman. Sama činjenica da će oni svirati i da ću to snimati u jednom od najpoznatijih muzičkih studija na svetu, to je za mene top! Imala sam mnogo hitova u životu, nagrada i priznanja, ali ovo mi je baš kruna karijere - rekla nam je ponosna pevačica.